Джолион Палмер: В Баку мы окажемся в десятке, если не в восьмерке
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от
Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.
«После этапа Ф-2 в Марракеше и
Монако в GP2 я влюбился в городские трассы, мне они всегда были по душе. Я с
нетерпением жду уик-энда в Азербайджане. Там нужен совсем другой подход в
отличие от Монако, но для пилота нет ничего лучше, чем стремительно проноситься
рядом со стенами.
Полагаю, в Баку мы окажемся в
первой десятке, если не в восьмерке. На данный момент у нас все хорошо, мы
будем продолжать в том же духе. Я нахожусь в хорошей форме, только нужно
поработать над квалификационным темпом», - цитирует Палмера Autosport.
Гран-при Азербайджана пройдет с
23 по 25 июня.
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