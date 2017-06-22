Джолион Палмер: В Баку мы окажемся в десятке, если не в восьмерке

Пилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

«После этапа Ф-2 в Марракеше и Монако в GP2 я влюбился в городские трассы, мне они всегда были по душе. Я с нетерпением жду уик-энда в Азербайджане. Там нужен совсем другой подход в отличие от Монако, но для пилота нет ничего лучше, чем стремительно проноситься рядом со стенами.

Полагаю, в Баку мы окажемся в первой десятке, если не в восьмерке. На данный момент у нас все хорошо, мы будем продолжать в том же духе. Я нахожусь в хорошей форме, только нужно поработать над квалификационным темпом», - цитирует Палмера Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.