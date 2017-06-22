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Джон Уолл: Джордж сделает «Вашингтон» претендентом на титул

Источник:  Hoops HypeКомментарии

Форвард «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл заявил, что переход форварда «Индианы Пэйсерс» сделает клуб соискателем на перстни.

«Джордж великолепен на обоих половинах площади, практически непроходим в защите и может сам создать себе бросковую позицию. Его трудно остановить, он может сделать «Уизардс» претендентом на золото», - цитирует Уолла Hoopshype.

Напомним, ранее Джордж заявлял о своем намерении остаться в «Индиане».

По итогам минувшего регулярного чемпиона НБА «Индиана» заняла седьмое место и покинула розыгрыш плей-офф уже в первом раунде, уступив «Кливленду» со счетом 0-4.

Джордж в среднем за 36 минут на паркете набирал 24 очка, делал семь подборов и отдавал три результативные передачи.

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