Нико Хюлькенберг: В Баку захватывающая трасса, мы к ней еще не привыкли
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.
«Это захватывающая новая трасса
Ф-1, к которой мы еще не привыкли. Чтобы
все изучить, нужно время, однако, когда проезжаешь по старому городу,
испытываешь фантастические ощущения. В сравнении со слепыми поворотами у
кирпичных стен, Монако кажется просторнейшей трассой.
Я всегда довольно быстро
адаптируюсь к новым трассам и траекториям, но здесь все отличается», - цитирует
Хюлькенберг Autosport.
Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически