Нико Хюлькенберг: В Баку захватывающая трасса, мы к ней еще не привыкли

Пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.

«Это захватывающая новая трасса Ф-1, к которой мы еще не привыкли. Чтобы все изучить, нужно время, однако, когда проезжаешь по старому городу, испытываешь фантастические ощущения. В сравнении со слепыми поворотами у кирпичных стен, Монако кажется просторнейшей трассой.

Я всегда довольно быстро адаптируюсь к новым трассам и траекториям, но здесь все отличается», - цитирует Хюлькенберг Autosport.

Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.