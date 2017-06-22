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Дмитрий Булыкин: Вы хотели, чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись?

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение сборной России от португальцев на Кубке конфедераций.

- А вы хотели, чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись? Наша сборная как команда еще формируется. Но уже видны положительные моменты: второй тайм был неплохой. Но нам не хватило в центре разыгрывающего футболиста, что мог бы давать умные передачи и разгонял атаки сборной России. Поэтому моментов было мало, и мы так и сыграли, - рассказал Булыкин.

Напомним, россияне уступили португальцам на «Открытие Арене» со счетом 0:1.

Теперь для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо обыграть команду Мексики в третьем туре.

Голосование: Как завершится матч Россия - Мексика?

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция


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