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Рублев обыграл Южного в 1/8 финала турнира в Галле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала турнира в Галле (Германия) между россиянами Андреем Рублевым и Михаилом Южным завершился победой Рублева. Итоговый счет матча – 6:0, 3:6, 6:3.

Матч продолжался один час и 28 минут. Рублев сделал девять эйсов при семи у Южного. Также у Рублева меньше двойных ошибок (одна против двух). В следующем раунде Рублев сыграет с еще одним представителем России Кареном Хачановым.

Турнир АТР

Галле (Германия)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 1 836 660

1/8 финала

Матч

Южный М. (Россия) - Рублев А. (Россия) - 0:6, 6:3, 3:6

Место и дата

22 июня 14:30, , Онлайн-трансляция


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