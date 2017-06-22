Рублев обыграл Южного в 1/8 финала турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/8 финала турнира в Галле
(Германия) между россиянами Андреем Рублевым и Михаилом Южным завершился
победой Рублева. Итоговый счет матча – 6:0, 3:6, 6:3.
Матч продолжался один час и 28
минут. Рублев сделал девять эйсов при семи у Южного. Также у Рублева меньше
двойных ошибок (одна против двух). В следующем раунде Рублев сыграет с еще
одним представителем России Кареном Хачановым.
Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1 836 660
1/8 финала
Матч
Южный М. (Россия) - Рублев А. (Россия) - 0:6, 6:3, 3:6
Место и дата
22 июня 14:30, , Онлайн-трансляция
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