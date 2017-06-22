Сергей Юран: В чемпионате России такой опыт не приобретешь

Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).

- Второй тайм воодушевил, но моментов ведь мы не создали, более того, не нанесли ни одного удара в створ.

- Но все-таки хотел бы сказать, что наши сбросили психологический груз, что, мол, не можем победить Португалию. В любом случае второй тайм можно занести в зачет, а то, что не было моментов, это все-таки Португалия, где собраны классные футболисты. У наших ребят мало опыта таких матчей. Если бы мы почаще играли с такими соперниками, это прибавляло игрокам опыта, уверенности. В чемпионате России такой опыт не приобретешь.