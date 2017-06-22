Сергей Юран: В чемпионате России такой опыт не приобретешь
Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).
- Второй тайм воодушевил, но моментов ведь мы не создали, более того, не нанесли ни одного удара в створ.
- Но все-таки хотел бы сказать, что наши сбросили психологический груз, что, мол, не можем победить Португалию. В любом случае второй тайм можно занести в зачет, а то, что не было моментов, это все-таки Португалия, где собраны классные футболисты. У наших ребят мало опыта таких матчей. Если бы мы почаще играли с такими соперниками, это прибавляло игрокам опыта, уверенности. В чемпионате России такой опыт не приобретешь.
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция