Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак0 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 0Видеотон
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Юран: В чемпионате России такой опыт не приобретешь

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).

- Второй тайм воодушевил, но моментов ведь мы не создали, более того, не нанесли ни одного удара в створ.
- Но все-таки хотел бы сказать, что наши сбросили психологический груз, что, мол, не можем победить Португалию. В любом случае второй тайм можно занести в зачет, а то, что не было моментов, это все-таки Португалия, где собраны классные футболисты. У наших ребят мало опыта таких матчей. Если бы мы почаще играли с такими соперниками, это прибавляло игрокам опыта, уверенности. В чемпионате России такой опыт не приобретешь.

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры отдают сборной Германии небольшое преимущество перед ЧилиБукмекерские конторы выставили котировки на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.Матч Мексика - Россия обслужат арбитры из Саудовской АравииБригада судей из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси назначена на матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.Клаудио Браво: Сегодня в моей голове только Россия. А потом буду думатьКлаудио Браво: Сегодня в моей голове только Россия. А потом буду думатьКапитан чилийской сборной, вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал газете As о личных и коллективных целях.Камерун – Австралия. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.Вадим Галыгин: Российским футболистам пора обзаводиться PR-менеджерамиВадим Галыгин: Российским футболистам пора обзаводиться PR-менеджерамиПредставитель «Нового радио» Вадим Галыгин поделился с «Советским спортом» своим мнением о Кубке конфедерации.Вадим Галыгин: Кубок конфедераций проходит хорошоПредставитель «Нового радио», стенд-ап комик Вадим Галыгин поделился своим мнением о Кубке конфедераций.Сергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и ЕрохинСергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и ЕрохинЗнаменитый в недавнем прошлом форвард сборных СНГ и России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0) и о тактике на игру с Мексикой.«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times«Советский спорт» представляет перевод статьи влиятельного американского издания о назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Халл Сити».Дмитрий Булыкин: Вы хотели, чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись?Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение сборной России от португальцев на Кубке конфедераций.Опрос: сможет ли Россия обыграть Мексику?24 июня состоится заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и «Рубине»«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и «Рубине»Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ.Сергей Юран: С Португалией не хватило спортивной наглостиЗнаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).Мэр Казани: Граффити Месси нарисуем, если Аргентина приедет на чемпионат мираМэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что граффити Месси появится в Казани, если сборная Аргентины сможет попасть на чемпионат мира.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – ПортугалияДевушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Португалия«Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).В матче с Португалией Смолов выиграл три единоборства из 30Вчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.Роналду выиграл все единоборства у Кудряшова и ВасинаВчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.Россия ни разу пробила в створ ворот ПортугалииВчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.Черчесов сфотографировался с Роналду (фото)Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.Букмекеры отдают сборной Камеруна незначительное предпочтение перед АвстралиейБукмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.
Футбол
Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»
Теннис
Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге АТР
Футбол
Динияр Билялетдинов: У меня есть варианты как в России, так и не в России
Футбол
«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Юран
Сергей Юранвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости