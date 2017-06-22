Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак0 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 0Видеотон
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» заключил контракт с воспитанником академии «Аякса» Дайшоном Реданом, сообщает The Sun.

По данным издания, лондонский клуб выиграл борьбу за 16-летнего форварда у таких клубов, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и РБ «Лейпциг».

Редан присоединится к «синим» 1 июля.

Он считается одним из наиболее талантливых футболистов Голландии своего поколения. Выступая за юношеский состав «Аякса», Редан дважды забивал по 40 мячей за сезон. Минувший сезон игрок провел в молодежном составе команды из Амстердама.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.Янузай перейдет в «Реал Сосьедад»Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.Джанаев подпишет контракт с «Рубином»Сослан Джанаев подпишет контракт с казанским «Рубином» на три года.Трошечкин переходит в «Тосно»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон в «Тосно».Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за НеймараНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Защитник «Андерлехта» Де Майо перешел в «Болонью»Центральный защитник «Андерлехта» Себастьян Де Майо перешел в «Болонью», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.«Анжи» подписал полузащитника сборной ЭфиопииМахачкалинский «Анжи» подписал полузащитника сборной Эфиопии Иеча Гаточа Панома, сообщает официальный сайт клуба РФПЛ.Лаштувка стал игроком «Славии»Известный чешский голкипер Ян Лаштувка перешел в «Славию». Об этом сообщает официальный сайт пражского клуба.Джузеппе Маротта: Алвес решил, что ему нужен новый опытЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта.«Крылья Советов» подписали полузащитника Георгиевского«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником Святославом Георгиевским, сообщается на официальном сайте самарского клуба.18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»«Монако» подписал контракт с воспитанником «Барселоны» 18-летним нападающим Жорди Мбула. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.Кутьин стал игроком «Енисея»Форвард Александр Кутьин продолжит карьеру в «Енисее».«СКА-Хабаровск» подписал нападающего Землянухина и защитника Тишкина«СКА-Хабаровск» подписал контракты с нападающим Антоном Землянухиным и защитником Максимом Тишкиным, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.Арсен Венгер: У Жиру есть качества, которые необходимы «Арсеналу»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что форвард Оливье Жиру необходим команде.Марат Сафин стал игроком «Армавира»По информации «Советского спорта», капитан «Сочи» Марат Сафин покинул команду и перешел в футбольный клуб «Армавир».«Балтика» подписала ивуарийского нападающего Себаи«Балтика» подписала контракт с нападающим Сенином Себаи, сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.Вадим Афонин стал игроком «Анжи»Полузащитник Вадим Афонин на правах свободного агента заключил соглашение с махачкалинским «Анжи».Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года собирался покинуть Испанию из-за проблем с законом.
Футбол
Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»
Теннис
Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге АТР
Футбол
Динияр Билялетдинов: У меня есть варианты как в России, так и не в России
Футбол
«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы