«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Челси» заключил контракт с воспитанником академии «Аякса» Дайшоном Реданом, сообщает The Sun.
По данным издания, лондонский клуб выиграл борьбу за 16-летнего форварда у таких клубов, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и РБ «Лейпциг».
Редан присоединится к «синим» 1 июля.
Он считается одним из наиболее талантливых футболистов Голландии своего поколения. Выступая за юношеский состав «Аякса», Редан дважды забивал по 40 мячей за сезон. Минувший сезон игрок провел в молодежном составе команды из Амстердама.
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