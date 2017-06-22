«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»

«Челси» заключил контракт с воспитанником академии «Аякса» Дайшоном Реданом, сообщает The Sun.

По данным издания, лондонский клуб выиграл борьбу за 16-летнего форварда у таких клубов, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и РБ «Лейпциг».

Редан присоединится к «синим» 1 июля.

Он считается одним из наиболее талантливых футболистов Голландии своего поколения. Выступая за юношеский состав «Аякса», Редан дважды забивал по 40 мячей за сезон. Минувший сезон игрок провел в молодежном составе команды из Амстердама.