Артур «Goblak» Костенко выступит в открытой квалификации к TI2017

Бывший игрок Alliance Джонатан «Loda» Берг примет участие в открытой европейской квалификации к The International 2017 в составе команды Cool Beans.

Valve сообщила подробности закрытых отборочных к турниру The International 2017.

Закрытые квалификации к The International 2017 пройдут 26-29 июня

