Марк Уэббер: Алонсо в «Макларене» – это полный идиотизм
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Бывший гонщик
Формулы-1 Марк Уэббер назвал карикатурным то, что Фернандо Алонсо уже третий
сезон подряд проводит в «Макларене».
«Полный идиотизм и абсолютно
карикатурно то, что он находится в конце стартовой решетки, управляя
неконкурентоспособным автомобилем. Хотя он все равно умудряется выступать
феноменально.
Его ценность возросла как
никогда, особенно после выступления в «Инди 500» и иногда невероятных гонок с «Маклареном»
– Стоффель [Вандорн], думаю, не понимает, в чем его проблема», - цитирует
Уэббера Autosport.
В текущем сезоне Фернандо
Алонсо пока не набрал ни одного очка.
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