Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак0 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив- : -Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 0Видеотон
Футбол  Камерун- : -Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марк Уэббер: Алонсо в «Макларене» – это полный идиотизм

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер назвал карикатурным то, что Фернандо Алонсо уже третий сезон подряд проводит в «Макларене».

«Полный идиотизм и абсолютно карикатурно то, что он находится в конце стартовой решетки, управляя неконкурентоспособным автомобилем. Хотя он все равно умудряется выступать феноменально.

Его ценность возросла как никогда, особенно после выступления в «Инди 500» и иногда невероятных гонок с «Маклареном» – Стоффель [Вандорн], думаю, не понимает, в чем его проблема», - цитирует Уэббера Autosport.

В текущем сезоне Фернандо Алонсо пока не набрал ни одного очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нико Хюлькенберг: В Баку захватывающая трасса, мы к ней еще не привыклиПилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Джолион Палмер: В Баку мы окажемся в десятке, если не в восьмеркеПилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Мониша Кальтенборн уволена с поста руководителя «Заубера»Руководитель гоночной команды «Заубер» Мониша Кальтенборн уволена со своего поста, об этом сообщил Паскаль Пиччи, председатель правления компании Longbow Finance, которая владеет швейцарской командой.Эстебан Окон: Баку – отличное место для проведения гонок Формулы-1Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка пройдет в Баку.Серхио Перес: В Баку у нас есть шанс побороться за очкиПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что гонка пройдет в Баку.Губернатор Краснодарского края: Гран-при России и ЧМ-2018 нужно было развестиГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, почему была изменена дата проведения Гран-при России 2018 года.Льюис Хэмилтон: Могу завершить карьеру в конце текущего сезонаТрехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон может уйти из большого спорта в конце 2017 года.Тото Вольфф: Конечно, Боттасу некомфортно, но он знал, что мы не будем спешить с новым предложениемИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о ситуации с продлением контракта с пилотом Валттери Боттасом.Чейз Кэри: Календарь Формулы-1 сезона 2018 года сделан с учетом матчей ЧМ-2018Исполнительный директор Формулы-1 Чэйз Кэри заявил, что календарь сезона 2018 года сделан с учетом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.У Гран-при России сменится организаторСменится компания-организатор проведения Гран-при России в Сочи. Об этом сообщил советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.Сайнс может сменить Алонсо в «Макларене»В случае ухода Фернандо Алонсо из «Макларена» главным кандидатом на его место станет пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший. Об этом сообщает Motorsport.com.Лэнс Стролл: Не знаю, чего ждать от Гран-при АзербайджанаПилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Фелипе Масса: С нетерпением жду возвращения в АзербайджанПилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Напомним, что соревнования пройдут в Баку.Себастьян Феттель: Не вижу смысла пользоваться социальными сетямиЧетырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Себатьян Феттель поведал, почему не пользуется социальными сетями.Гран-при России-2018 состоится 30 сентябряГонка на «Автодроме Сочи» перенесена в календаре чемпионата мира «Формулы-1» с весны на осень.Камерун проиграл Чили, ничья в матче Португалия – Мексика и массовая драка с участием Халка и Оскара в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Автодром в Имоле прошел проверку FIA и может вернуться в Формулу-1Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле успешно прошел проверку FIA во главе с Чарли Уайтингом.Тото Вольфф: Хэмилтон старательно и ответственно выполняет свою работуРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф сказал, что Льюис Хэмилтон ответственно подходит к своей работе.Ромен Грожан: Выступать в Баку на машинах нового поколения будет очень интересноФранцузский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Баку.
Футбол
Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»
Теннис
Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге АТР
Футбол
Динияр Билялетдинов: У меня есть варианты как в России, так и не в России
Футбол
«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»
все новости
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Марк Уэббер
Марк Уэббервсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости