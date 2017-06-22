Марк Уэббер: Алонсо в «Макларене» – это полный идиотизм

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер назвал карикатурным то, что Фернандо Алонсо уже третий сезон подряд проводит в «Макларене».

«Полный идиотизм и абсолютно карикатурно то, что он находится в конце стартовой решетки, управляя неконкурентоспособным автомобилем. Хотя он все равно умудряется выступать феноменально.

Его ценность возросла как никогда, особенно после выступления в «Инди 500» и иногда невероятных гонок с «Маклареном» – Стоффель [Вандорн], думаю, не понимает, в чем его проблема», - цитирует Уэббера Autosport.

В текущем сезоне Фернандо Алонсо пока не набрал ни одного очка.