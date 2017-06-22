Динияр Билялетдинов: У меня есть варианты как в России, так и не в России

Бывший полузащитник Динияр Билялетдинов рассказал о вариантах своего будущего трудоустройства.

- Есть варианты как в России, так и не в России, но конкретнее пока не скажу. До конца месяца, дней через 8-10, должно определиться, - цитирует Билялетдинова агентство ТАСС.

Напомним, нынешним летом завершился срок действия контракта Динияра с казанским «Рубином».

Ранее он играл за московские клубы «Локомотив» и Спартак», а также за английский «Эвертон».





