Вадим Галыгин: Кубок конфедераций проходит хорошо

Представитель «Нового радио», стенд-ап комик Вадим Галыгин поделился своим мнением о Кубке конфедераций.

- За Кубком конфедераций я слежу, но на матчах не присутствовал, потому что все время находился в Беларуси. Могу сказать, что по телевизору всех моментов не видно, но хочется отметить высокую посещаемость матчей, причем как со стороны российских болельщиков, так и зарубежных. Если смотреть на телевизионную картинку, глаз радуется. Была проделана большая работа: поля подготовлены великолепно, зрители на трибунах, если смотреть на их эмоции, судя по улыбающимся лицам, чувствуют себя комфортно. Когда камеры выхватывают отдельных болельщиков или какие-то пары, все в приподнятом настроении, с атрибутикой, раскрашенными лицами, флагами – матчи проходят в дружеской атмосфере. Я думаю, что если делать выводы по этим коротким штришкам, то все складывается очень неплохо. Плюс все мои друзья, которые были на матчах, говорили, что было здорово. Люди идут на стадионы целыми семьями, с детьми, т.е. учтен и вопрос безопасности. Мир сейчас очень шаток и нестабилен, поэтому посещение разного рода мероприятий вызывает у людей вопросы и опасения. И слава богу, что с этим аспектом Кубка конфедераций в России тоже проблем никаких нет, - сказал Галыгин.



