Однорукий теннисист набрал первые очки в рейтинге АТР
Источник: Lenta.RuКомментарии
Новозеландский теннисист Алекс Хант,
выступающий с протезом руки, набрал первые очки в рейтинге АТР. Об этом
сообщает Lenta.ru.
В
первом раунде турнира серии «Фьючерс», проходящем на острове Гуам (США),
спортсмен со счетом 6:0, 6:0 обыграл 18-летнего американца Кристофера
Каджигана. Встреча длилась 48 минут. Призовой фонд соревнований составляет 15
000 долларов. В следующем круге Хант встретится с японцем Хироясу Эхарой.
23-летний Хант —
единственный профессиональный теннисист, выступающий с протезом руки. Учитывая
физические особенности, Хант в игре старается делать упор на сильную подачу и
форхенд (удар справа).
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