Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»
Источник: ТАССКомментарии
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном будущем нападающего Игоря Портнягина.
- Портнягин с высокой долей вероятности на правах аренды перейдет в «Урал», - рассказал Геркус.
Игорь Портнягин
перешел в «Локомотив» из казанского «Рубина» в августе 2016 года. В
прошедшем сезоне нападающий провел за железнодорожников четыре матча в
чемпионате России, одну игру в Кубке страны, а также две встречи в
молодежном первенстве.
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