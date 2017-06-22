Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»

читайте также

Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов «Зенит» и «Рома» продолжают переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ростов» – «Видеотон». Юсупов выйдет в стартовом составе ростовчан Стал известен стартовый состав «Ростова» на товарищеский матч против венгерского «Видеотона».

Динияр Билялетдинов: У меня есть варианты как в России, так и не в России Бывший полузащитник Динияр Билялетдинов рассказал о вариантах своего будущего трудоустройства.

«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times «Советский спорт» представляет перевод статьи влиятельного американского издания о назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Халл Сити».

Роман Шаронов: Разговоры про оборонительный футбол Бердыева – просто штамп Экс-защитник сборной России и «Рубина» в интервью «Советскому спорту» – о работе в академии казанского клуба.

«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и «Рубине» Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ.

Защитник Алибеков прибыл на сбор ЦСКА (фото) К ЦСКА на сборе в Австрии присоединился защитник молодежной команды Муталип Алибеков, сообщает официальный твиттер армейцев.

Мак, Иванович и Джорджевич присоединились к «Зениту» на сборе в Австрии Полузащитник Роберт Мак, защитник Бранислав Иванович и нападающий Лука Джорджевич присоединились к «Зениту» на предсезонном сборе в Австрии.

Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ» Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.

Ильсур Метшин: Прошлым летом «Рубин» не потратил ни 200, ни 100, ни даже 50 миллионов Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин - о трансферной компании.

Новичок Серии А заинтересован в аренде Эрнани Полузащитник «Зенита» Эрнани может провести следующий сезон на правах аренды в итальянском СПАЛе.

Игорь Шалимов: С «Черноморцем» получилась хорошая тренировка Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в товарищеском матче над новороссийским «Черноморцем».

«Тосно» расторг контракт с полузащитником Чиркиным Полузащитник Григорий Чиркин и ФК «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.

Янузай перейдет в «Реал Сосьедад» Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.

Джанаев подпишет контракт с «Рубином» Сослан Джанаев подпишет контракт с казанским «Рубином» на три года.

Трошечкин переходит в «Тосно» Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин проведет следующий сезон в «Тосно».

«Тосно» арендует полузащитника «Ростова» Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».

Спортивный директор «Ромы» проведет переговоры по трансферу Маноласа в «Зенит» Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи 22 июня прилетит в Германию, чтобы провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».