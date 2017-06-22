Камерун – Австралия. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы
команд в матче Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.
Камерун: Ондоа, Мабука, Замбо
Ангисса, Тейку, Нгаде Нгаджи, Муканджо, Абубакар, Бассогог, Сиани, Джум, Фай.
Австралия: Райан, Дегенек,
Гербсах, Миллиган, Леки, Райт, Юрич, Круз, Муй, Сейнсбери, Рогич.
Матч начнется в 18:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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