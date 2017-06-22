«Ростов» – «Видеотон». Юсупов выйдет в стартовом составе ростовчан
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Стал известен стартовый состав «Ростова» на товарищеский матч против венгерского «Видеотона».
Стартовый состав: Песьяков, Макеев, Вилюш, Гацкан, Обивалин, Паршивлюк, Могилевец, Юсупов, Калачев, Байрамян, Григорьев.
Запасные: Гошев, Абаев, Скопинцев, Тананеев, Трошечкин, Рукас, Препелицэ, Соболь, Вебер, Сиденко, Ахмаев.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Артур Юсупов будет арендован «Ростовом» у «Зенита».
Матч пройдет в Австрии и начнется в 17:30.
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