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«Ростов» – «Видеотон». Юсупов выйдет в стартовом составе ростовчан

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Ростова» на товарищеский матч против венгерского «Видеотона».

Стартовый состав: Песьяков, Макеев, Вилюш, Гацкан, Обивалин, Паршивлюк, Могилевец, Юсупов, Калачев, Байрамян, Григорьев.

Запасные: Гошев, Абаев, Скопинцев, Тананеев, Трошечкин, Рукас, Препелицэ, Соболь, Вебер, Сиденко, Ахмаев.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Артур Юсупов будет арендован «Ростовом» у «Зенита».

Матч пройдет в Австрии и начнется в 17:30.

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