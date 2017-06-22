Матч Мексика - Россия обслужат арбитры из Саудовской Аравии

Бригада судей из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси назначена на матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

Матч группы А между сборными России и Мексики состоится в ближайшу. субботу, 24 июня на «Казань Арене».

После двух туров сборная Мексики с четырьмя очками лидирует в турнирной таблице группы А, а команда России, имея на одно очко меньше, занимает третье место.

Помогать Фахаду Аль Мирдаси в матче будут судьи на линиях Абдула Альшалваи и Мохаммед Аль Абакри. Резервным арбитром встречи назначен Алиреза Фагани из Ирана. Арбитрами-видеоассистентами на матче будут американец Джайр Марруфо, Равшан Ирматов из Узбекистана и иранец Реза Сокандан.

Напомним, для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходима только победа.