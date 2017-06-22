Матч Мексика - Россия обслужат арбитры из Саудовской Аравии
Бригада судей из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси назначена на матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.
Матч группы А между сборными России и Мексики состоится в ближайшу. субботу, 24 июня на «Казань Арене».
После двух туров сборная Мексики с четырьмя очками лидирует в турнирной таблице группы А, а команда России, имея на одно очко меньше, занимает третье место.
Помогать Фахаду Аль Мирдаси в матче будут судьи на линиях Абдула Альшалваи и Мохаммед Аль Абакри. Резервным арбитром встречи назначен Алиреза Фагани из Ирана. Арбитрами-видеоассистентами на матче будут американец Джайр Марруфо, Равшан Ирматов из Узбекистана и иранец Реза Сокандан.
Напомним, для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходима только победа.
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция