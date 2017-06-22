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Шаматава выписан из больницы и заявил о готовности провести бой в августе

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Российский боец смешанных единоборств выписан из больницы Краснодара. Спортсмен был госпитализирован 15 августа в день боя за титул чемпиона мира на в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы  №1 им. проф. С.В.Очаповского» с сильными болями в грудной клетке. Диагноз - пневмомедиастинум. 

Заключение врачей о состоянии при при выписке: «Удовлетворительное, контактен, адекватен».

«Хочу поблагодарить всех врачей и всех, кто переживал за меня. Никогда не думал, что такое может со мной произойти. Но даже машины иногда ломаются. Хорошо, что все обошлось. Берегите свое здоровье и занимайтесь спортом. Чувствую себя хорошо. Немного отдыха и снова в бой. Хотел бы провести бой 18 августа на турнире Prime Selection в Краснодоре. Я сообщил о своей готовности промоутеру Алексей Яценко», - сказал Шаматава.

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Сергей Ващенко
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