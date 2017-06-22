Букмекеры отдают сборной Германии небольшое преимущество перед Чили
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.
Победа европейской команды оценивается коэффициентом 2,53, тогда как виктория южноамериканцев идет за 2,73.
За ничью букмекеры предлагают 3,46.
Игра в Казани начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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