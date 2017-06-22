«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов

«Зенит» и «Рома» продолжают переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера может составить 25 миллионов евро без учета бонусов за выступления игрока. Также есть информация, что сам грек дал согласие на переход.

В прошедшем сезоне 26-летний Костас Манолас провел 45 матче за «Рому». В его активе две результативные передачи.

Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ