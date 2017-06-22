Никита Симонян: Главное перед мексиканцами - не перегореть

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от встречи сборных России и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.

Накануне в Москве россияне в своем втором матче на турнире уступили португальцам со счетом 0:1. Теперь команде Станислава Черчесова для выхода в полуфинал Кубка конфедераций необходимо обыгрывать мексиканцев в субботу в Казани.

«Я не советчик, потому что есть у команды тренер, которому мы доверили. Он сделает соответствующие выводы, поэтому могу пожелать только удачи, - сказал Симонян. - Сборная Мексики - это команда высокого класса. По зубам нам были и португальцы, второй тайм провели энергичнее. Главное перед мексиканцами не перегореть и сделать соответствующие выводы, поправки. Команда (Мексики) очень серьезная, которая умеет играть и в коллективный футбол, и индивидуально сильная».