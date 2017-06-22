Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак1 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив0 : 0Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 1Видеотон
Футбол  Камерун1 : 0Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Комплекс Cyberspace станет домашней ареной Vega Squadron

Комментарии

Команда Cyberspace и киберспортивная организация Vega Squadron объявили о начале стратегического партнерства.

В рамках сотрудничества комплекс Cyberspace в ТРЦ «Ривьера» станет домашней площадкой организации Vega Squadron. На базе VIP-комнаты Vega Squadron будут проходить автограф-сессии киберспортсменов, встречи с поклонниками команды, пресс-конференции и другие активности. 

Первым совместным проектом Vega Squadron и Cyberspace станет турнир Vega Cup, который пройдет на площадке 1 июля.

«Vega Squadron всегда старалась брать все самое лучшее не только из киберспорта, но и из спорта традиционного. Мы первыми в СНГ открыли тренировочную базу для своих составов, а теперь делаем следующий шаг. Комплекс Cyberspace станет домашней ареной Vega Squadron, где наши составы смогут проводить тренировки в случае занятости базы или даже играть официальные матчи. Однако Cyberspace будет местом не только для нашей команды, но и для наших любимых болельщиков. Именно здесь мы будем проводить встречи с фанатами, онлайн-просмотры или целые пабстомпы. Кстати, уже 1 июля все желающие смогут принять участие в турнире по Dota 2. До встречи в Cyberspace!» — заявил генеральный директор Vega Squadron Алексей Кондаков.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Alliance‏ пробилась в закрытую квалификацию к TI2017Шведский коллектив Alliance стал победителем Europe Champions Cup.Артур «Goblak» Костенко выступит в открытой квалификации к TI2017Артур «Goblak» Костенко примет участие в открытой квалификации к The International 2017 в составе команды MoiSosedOleg.Джонатан «Loda» Берг сыграет в открытой квалификации к TI2017Бывший игрок Alliance Джонатан «Loda» Берг примет участие в открытой европейской квалификации к The International 2017 в составе команды Cool Beans.Закрытые квалификации к The International 2017 пройдут 26-29 июняValve сообщила подробности закрытых отборочных к турниру The International 2017.Виталий «v1lat» Волочай: Мы скоро откроем полноценное подразделение OverwatchКомментатор RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился ближайшими планами студии.Домашняя арена ФК «Кёльн» примет футбольный матч между Virtus.pro и SK GamingДомашняя арена футбольного клуба «Кёльн» — «Рейн Энерги» примет футбольный матч между Virtus.pro и SK Gaming.ФКС России наделена правами аккредитованной общероссийской федерации21 июня 2017 года в Министерстве спорта Российской Федерации на заседании комиссии по аккредитации общероссийских федераций были рассмотрены документы, представленные Федерацией компьютерного спорта России.Иван «Artstyle» Антонов: Цель у каждого дотера – выиграть InternationalИван «Artstyle» Антонов: Цель у каждого дотера – выиграть InternationalНам удалось поговорить с наставником Dota 2 состава Virtus.pro – Иваном «Artstyle» Антоновым.Денис «seized» Костин: Основная задача – набрать максимальную, пиковую форму к MajorКапитан Natus Vincere Денис «seized» Костин в интервью «Киберспорт@Mail.ru» поведал, чего не хватает команде для достижения лучших результатов, а также рассказал о роли капитана в коллективе.M19 подписала двух игроков по HearthstoneЕвгений «Rikitikitavi» Занин и Дмитрий «unwi2» Ижмяков стали игроками M19 в дисциплине Hearthstone.Александр «s1mple» Костылев: Поддерживайте до конца, если не удаётся — болейте за другую командуИгрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в интервью CyberSport.ru рассказал о подготовке команды к предстоящим турнирам, поделился мнением о фанатах из СНГ, высказался по поводу шоу-матча между Virtus.pro и Astralis за 250 000 долларов, а также обратился к фанатам.Blizzard подписала соглашение с Twitch о правах на прямые трансляции киберспортивных мероприятийКомпания Blizzard подписала соглашение с платформой Twitch о правах на прямые трансляции более чем 20 главных киберспортивных мероприятий Blizzard в 2018 году.Cyber Anji выиграла WellPlay Invitational #8Коллектив Cyber Anji стал победителем онлайн-турнира WellPlay Invitational #8.Чжоу «bLink» Ян и Ли «iceice» Пэн создали новую командуБывшие игроки Wings Gaming Чжоу «bLink» Ян и Ли «iceice» Пэн создали новый коллектив под тегом Team Dango.Первые матчи летнего сплита Лиги Претендентов состоятся 22 июняRiot Games сообщила подробности летнего сплита Лиги Претендентов.Организаторы The Summit 7 выплатят призовые командам, не приехавшим на LAN-финал из-за визовых проблемСтудия Beyond The Summit выплатит призовые командам Clutch Gamers и CDEC Gaming, которые не смогли приехать на LAN-финал из-за визовых проблем.Virtus.pro замкнула топ-10 рейтинга команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.Стал известен состав сборной России на Overwatch World CupОтборочный комитет России определил состав сборной на Overwatch World Cup.Андрей «Ghostik» Кадык: В СНГ кроме Virtus.pro никто себя уверенно не показывалИгрок Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык прокомментировал распределение региональных слотов в квалификациях к The International 2017.Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком DreamHack Summer 2017Игрок SK Gaming Марсело «coldzera» Давид признан MVP турнира DreamHack Summer 2017.
Футбол
«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи
Футбол
Балотелли продлит контракт с «Ниццей»
Футбол
Никита Симонян: Главное перед мексиканцами - не перегореть
Футбол
«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов
все новости