Команда Cyberspace и киберспортивная организация Vega Squadron объявили о начале стратегического партнерства.



В рамках сотрудничества комплекс Cyberspace в ТРЦ «Ривьера» станет домашней площадкой организации Vega Squadron. На базе VIP-комнаты Vega Squadron будут проходить автограф-сессии киберспортсменов, встречи с поклонниками команды, пресс-конференции и другие активности.



Первым совместным проектом Vega Squadron и Cyberspace станет турнир Vega Cup, который пройдет на площадке 1 июля.

«Vega Squadron всегда старалась брать все самое лучшее не только из киберспорта, но и из спорта традиционного. Мы первыми в СНГ открыли тренировочную базу для своих составов, а теперь делаем следующий шаг. Комплекс Cyberspace станет домашней ареной Vega Squadron, где наши составы смогут проводить тренировки в случае занятости базы или даже играть официальные матчи. Однако Cyberspace будет местом не только для нашей команды, но и для наших любимых болельщиков. Именно здесь мы будем проводить встречи с фанатами, онлайн-просмотры или целые пабстомпы. Кстати, уже 1 июля все желающие смогут принять участие в турнире по Dota 2. До встречи в Cyberspace!» — заявил генеральный директор Vega Squadron Алексей Кондаков.



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