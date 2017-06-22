Владимир Пильгуй: Португальцы все время накрывали наших нападающих

читайте также

Виталий Мутко: Хорошо, что в матче с Мексикой сборной России нужна только победа Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча Мексика - Россия на Кубке конфедераций.

«Наши игроки не готовы к такому темпу». Смертин – о поражении сборной России Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин дал небольшое интервью корреспонденту «Советского спорта».

Анзор Кавазашвили: Наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего Бывший вратарь московского «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим видением актуальных проблем российской национальной команды.

Камерун – Австралия. Онлайн В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна сыграет с командой Австралии.

Никита Симонян: Главное перед мексиканцами - не перегореть Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от встречи сборных России и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.

Букмекеры отдают сборной Германии небольшое преимущество перед Чили Букмекерские конторы выставили котировки на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.

Матч Мексика - Россия обслужат арбитры из Саудовской Аравии Бригада судей из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси назначена на матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

Клаудио Браво: Сегодня в моей голове только Россия. А потом буду думать Капитан чилийской сборной, вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал газете As о личных и коллективных целях.

Камерун – Австралия. Стартовые составы Стали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.

Вадим Галыгин: Российским футболистам пора обзаводиться PR-менеджерами Представитель «Нового радио» Вадим Галыгин поделился с «Советским спортом» своим мнением о Кубке конфедерации.

Вадим Галыгин: Кубок конфедераций проходит хорошо Представитель «Нового радио», стенд-ап комик Вадим Галыгин поделился своим мнением о Кубке конфедераций.

Сергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и Ерохин Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборных СНГ и России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0) и о тактике на игру с Мексикой.

«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times «Советский спорт» представляет перевод статьи влиятельного американского издания о назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Халл Сити».

Сергей Юран: В чемпионате России такой опыт не приобретешь Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).

Дмитрий Булыкин: Вы хотели, чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись? Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение сборной России от португальцев на Кубке конфедераций.

Опрос: сможет ли Россия обыграть Мексику? 24 июня состоится заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и «Рубине» Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ.

Сергей Юран: С Португалией не хватило спортивной наглости Знаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).

Мэр Казани: Граффити Месси нарисуем, если Аргентина приедет на чемпионат мира Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что граффити Месси появится в Казани, если сборная Аргентины сможет попасть на чемпионат мира.