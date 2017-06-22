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Владимир Пильгуй: Португальцы все время накрывали наших нападающих

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.

«В конце матча мы их прижали, выиграли территорию, на какой-то период времени перевели игру на половину Португалии. Мы приблизились к воротам, но дальше дело не пошло, потому что наших нападающих все время накрывали - португальцы были быстрее. А удары по воротам - это такой же элемент в футболе, который надо тренировать так же, как игру в пас и любой другой элемент, из чего состоит игра. Мне кажется, у этих игроков должно получиться», - цитирует Пильгуя «Газета.Ru».

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия - Мексика?

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