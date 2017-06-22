Владимир Пильгуй: Португальцы все время накрывали наших нападающих
Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.
«В конце матча мы их прижали, выиграли территорию, на какой-то период времени перевели игру на половину Португалии. Мы приблизились к воротам, но дальше дело не пошло, потому что наших нападающих все время накрывали - португальцы были быстрее. А удары по воротам - это такой же элемент в футболе, который надо тренировать так же, как игру в пас и любой другой элемент, из чего состоит игра. Мне кажется, у этих игроков должно получиться», - цитирует Пильгуя «Газета.Ru».
Матч
Россия - Португалия - 0:1 (0:1)
Голы
Роналду 8 (0:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду
Предупреждения:
Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция