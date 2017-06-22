Балотелли продлит контракт с «Ниццей»
Источник: L'EquipeКомментарии
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли согласился продлить контракт со своим клубом на два года.
По информации L'Équipe, Балотелли подпишет с бронзовыми призерами чемпионата Франции-2016/17 двухлетний контракт. Зарплата футболиста составит 450 тысяч евро в месяц.
Форвард принял решение остаться в «Ницце», чтобы иметь стабильную игровую практику. Марио надеется вернуться в сборную Италии и сыграть на чемпионате мира-2018 в России.
В минувшем сезоне нападающий в 23 проведенных матчах чемпионата Франции забил 15 мячей.
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