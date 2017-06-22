Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак1 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив0 : 0Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 1Видеотон
Футбол  Камерун1 : 0Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи

Источник:  TuttosportКомментарии

«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, английский клуб готов отдать за игрока 55 миллионов евро. В случае перехода итальянец будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 30-летний Леонардо Бонуччи провел 45 матчей за «Ювентус» и забил пять мячей при одной голевой передаче.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать ЗиданВратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.«Челси» отдаст нападающего Абрахама в аренду «Суонси»Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам следующий сезон проведет на правах аренды в «Суонси», сообщает The Guardian.«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов«Зенит» и «Рома» продолжают переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном будущем нападающего Игоря Портнягина.«Челси» подписал 16-летнего нападающего «Аякса»«Челси» заключил контракт с нападающим Дайшоном Реданом, воспитанником академии «Аякса», сообщает The Sun.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.Новичок Серии А заинтересован в аренде ЭрнаниПолузащитник «Зенита» Эрнани может провести следующий сезон на правах аренды в итальянском СПАЛе.Янузай перейдет в «Реал Сосьедад»Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».Спортивный директор «Ромы» проведет переговоры по трансферу Маноласа в «Зенит»Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи 22 июня прилетит в Германию, чтобы провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за НеймараНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.Джузеппе Маротта: Алвес решил, что ему нужен новый опытЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта.Андрей Червиченко: Канунников не сильнее нападающих, которые есть в «Спартаке»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился о возможном переходе нападающего «Рубина» Максима Канунникова в команду Массимо Карреры.«Ахмат» может подписать защитника сборной ВенгрииЗащитник «Видеотона» и сборной Венгрии Пауло Винисиус может в ближайшее время перейти в «Ахмат», сообщает «Спорт день за днем».Арсен Венгер: У Жиру есть качества, которые необходимы «Арсеналу»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что форвард Оливье Жиру необходим команде.Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухСелекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двухКак питерский клуб мог сэкономить 28 миллионов евро на трансфере и 4,5 миллиона евро в год на зарплате одного лишь игрока.Зачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Канунников? Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» пытается понять логику действующего чемпиона, решившегося на этот трансфер.
Футбол
«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи
Футбол
Балотелли продлит контракт с «Ниццей»
Футбол
Никита Симонян: Главное перед мексиканцами - не перегореть
Футбол
«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы