«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи
Источник: TuttosportКомментарии
«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса»
Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Tuttosport, английский клуб готов отдать за игрока 55 миллионов
евро. В случае перехода итальянец будет зарабатывать семь миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне 30-летний Леонардо Бонуччи провел 45
матчей за «Ювентус» и забил пять мячей при одной голевой передаче.
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