«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи

«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, английский клуб готов отдать за игрока 55 миллионов евро. В случае перехода итальянец будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 30-летний Леонардо Бонуччи провел 45 матчей за «Ювентус» и забил пять мячей при одной голевой передаче.