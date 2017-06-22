Семшов и Чанов продолжат работу в тренерском штабе «Арсенала»

Игорь Семшов и Вячеслав Чанов продолжат работу в штабе тульского «Арсенала» после смены главного тренера.

- Я понимаю болельщиков: как кому-то кажется, мы немного затянули с объявлением нового главного тренера. Но, поверьте, это непростая работа. Большую работу мы провели для того, чтобы подписать этот тренерский штаб.

В команде останутся Семшов и Чанов, полностью сохраняются административный и медицинский штабы, и еще с Божовичем будут работать два помощника, - заявил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.

Напомним, «Арсенал» сохранил прописку в премьер-лиге в переходных матчах.

На посту главного тренера тульской команды Сергея Кирьякова по окончании сезона-2016/17 сменил Миодраг Божович.





