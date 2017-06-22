Франк де Бур близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в ближайшее время может назначить Франка де Бура главным тренером команды, сообщает BBC Sport.

По данным издания, переговоры между лондонским клубом и 47-летним голландским специалистом, ранее возглавлявшим «Интер», находятся в «продвинутой стадии».

Предыдущим наставником «Кристал Пэлас» был Сэм Эллардайс. Под его руководством команда в минувшем сезоне АПЛ заняла 14-е место, избежав вылета.