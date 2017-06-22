Российский боец Шаматава выписан из больницы и планирует следующий поединок на август
Российский боец ММА Гога Шаматава выписан из больницы. Напомним, что он был
госпитализирован 15 июня.
«Хочу поблагодарить всех врачей и всех, кто переживал за меня,
никогда не думал, что такое может со мной произойти. Но даже машины иногда ломаются,
хорошо, что все обошлось.
Напомним, Шаматава был госпитализирован в Краснодаре с сильными болями в грудной клетке с диагнозом пневмомедиастинум. Там он был помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.
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