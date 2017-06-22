Российский боец Шаматава выписан из больницы и планирует следующий поединок на август

Российский боец ММА Гога Шаматава выписан из больницы. Напомним, что он был госпитализирован 15 июня.

«Хочу поблагодарить всех врачей и всех, кто переживал за меня, никогда не думал, что такое может со мной произойти. Но даже машины иногда ломаются, хорошо, что все обошлось.

Чувствую себя хорошо, немного отдыха и снова в бой. Хотел бы провести поединок 18 августа на турнире Prime Selection в Краснодаре, я уже сообщил о своей готовности промоутеру Алексею Яценко», - цитирует Шаматаву ТАСС.Напомним, Шаматава был госпитализирован в Краснодаре с сильными болями в грудной клетке с диагнозом пневмомедиастинум. Там он был помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.