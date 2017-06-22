Анзор Кавазашвили: Наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего

Бывший вратарь московского «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим видением актуальных проблем российской национальной команды.

- Сожалею, что наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего. Если был бы здоров Артем Дзюба, на мой взгляд, он прекрасно бы сыграл в паре с Федором Смоловым, но в первую очередь сказалась нехватка Олега Шатова на позиции атакующего полузащитника. Да, мы можем рассчитывать на травмированных игроков в дальнейшем, но сейчас болельщик хочет видеть зрелую команду во всех линиях - к сожалению, у нас в данный момент ее нет, - рассказал Кавазашвили в интервью агентству ТАСС.

Напомним, 21 июня россияне уступили португальцам на «Открытие Арене» со счетом 0:1.

Теперь для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо обыграть команду Мексики в третьем туре.