Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак1 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив0 : 0Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 1Видеотон
Футбол  Камерун1 : 0Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анзор Кавазашвили: Наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший вратарь московского «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим видением актуальных проблем российской национальной команды. 

- Сожалею, что наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего. Если был бы здоров Артем Дзюба, на мой взгляд, он прекрасно бы сыграл в паре с Федором Смоловым, но в первую очередь сказалась нехватка Олега Шатова на позиции атакующего полузащитника. Да, мы можем рассчитывать на травмированных игроков в дальнейшем, но сейчас болельщик хочет видеть зрелую команду во всех линиях - к сожалению, у нас в данный момент ее нет, - рассказал Кавазашвили в интервью агентству ТАСС.

Напомним, 21 июня россияне уступили португальцам на «Открытие Арене» со счетом 0:1.

Теперь для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо обыграть команду Мексики в третьем туре.

Голосование: Как завершится матч Россия - Мексика?

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Хорошо, что в матче с Мексикой сборной России нужна только победаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча Мексика - Россия на Кубке конфедераций.«Наши игроки не готовы к такому темпу». Смертин – о поражении сборной России«Наши игроки не готовы к такому темпу». Смертин – о поражении сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Алексей Смертин дал небольшое интервью корреспонденту «Советского спорта».Камерун – Австралия. ОнлайнВ матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна сыграет с командой Австралии.Владимир Пильгуй: Португальцы все время накрывали наших нападающихБывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) на групповом этапе Кубка конфедераций.Никита Симонян: Главное перед мексиканцами - не перегоретьПервый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями от встречи сборных России и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.Букмекеры отдают сборной Германии небольшое преимущество перед ЧилиБукмекерские конторы выставили котировки на матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.Матч Мексика - Россия обслужат арбитры из Саудовской АравииБригада судей из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси назначена на матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.Клаудио Браво: Сегодня в моей голове только Россия. А потом буду думатьКлаудио Браво: Сегодня в моей голове только Россия. А потом буду думатьКапитан чилийской сборной, вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал газете As о личных и коллективных целях.Камерун – Австралия. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии.Вадим Галыгин: Российским футболистам пора обзаводиться PR-менеджерамиВадим Галыгин: Российским футболистам пора обзаводиться PR-менеджерамиПредставитель «Нового радио» Вадим Галыгин поделился с «Советским спортом» своим мнением о Кубке конфедерации.Вадим Галыгин: Кубок конфедераций проходит хорошоПредставитель «Нового радио», стенд-ап комик Вадим Галыгин поделился своим мнением о Кубке конфедераций.Сергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и ЕрохинСергей Юран: Нужен состав, как с Новой Зеландией, нужны Полоз и ЕрохинЗнаменитый в недавнем прошлом форвард сборных СНГ и России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0) и о тактике на игру с Мексикой.«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times«Советский спорт» представляет перевод статьи влиятельного американского издания о назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Халл Сити».Сергей Юран: В чемпионате России такой опыт не приобретешьЗнаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).Дмитрий Булыкин: Вы хотели, чтобы мы на одинаковом уровне с чемпионами Европы смотрелись?Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение сборной России от португальцев на Кубке конфедераций.Опрос: сможет ли Россия обыграть Мексику?24 июня состоится заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и «Рубине»«Грасия отказался от неустойки». Мэр Казани – о самом крутом граффити и «Рубине»Мэр Казани и экс-президент «Рубина» Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, рассказал о готовности города к ЧМ.Сергей Юран: С Португалией не хватило спортивной наглостиЗнаменитый в недавнем прошлом форвард сборной России Сергей Юран – о матче Россия – Португалия (1:0).Мэр Казани: Граффити Месси нарисуем, если Аргентина приедет на чемпионат мираМэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что граффити Месси появится в Казани, если сборная Аргентины сможет попасть на чемпионат мира.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – ПортугалияДевушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Португалия«Советский спорт» собрал для вас фотографии самые привлекательных болельщиц с матча Кубка конфедераций между Россией и Португалией (0:1).
Футбол
«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи
Футбол
Балотелли продлит контракт с «Ниццей»
Футбол
Никита Симонян: Главное перед мексиканцами - не перегореть
Футбол
«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Анзор Кавазашвили
Анзор Кавазашвиливсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости