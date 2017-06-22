Рене Фазель: В хоккее нет никаких проблем с допингом, Россия должна сыграть на Олимпиаде

Президент ИИХФ Рене Фазель уверен в том, что сборная России примет участие в олимпийском турнире 2018 года.

- России было организовано допинг-тестирование в сезоне КХЛ. Я не вижу никакой проблемы.

Все знают, что я сильно против коллективного наказания. Я бы сравнил хоккей сейчас с чистым, отмытым домом. Мое личное мнение: мы идем шаг за шагом в правильном направлении вместе с РУСАДА. В хоккее нет никаких проблем, возможно, они есть в других федерациях. Я не вижу никакой опасности для IIHF в плане участия сборных в Олимпийских играх, - заявил Фазель.

Напомним, что ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что к России должны быть применены санкции за возможные манипуляции с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.