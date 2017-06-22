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Alliance‏ пробилась в закрытую квалификацию к TI2017

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Шведский коллектив Alliance стал победителем Europe Champions Cup.

В финале шведы обыграли турецкую команду Team Entelechy со счетом 2:0 и получили слот в закрытых европейских отборочных к The International 2017.

Участники закрытой европейской квалификации:

Crescendo  
Team Secret  
mousesports  
Danish Bears  
PENTA Sports  
4 protect five  
Team Singularity 
Alliance
Победитель открытой квалификации #1 
Победитель открытой квалификации #2

Закрытые отборочные пройдут с 26 по 29 июня.

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