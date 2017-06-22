Alliance пробилась в закрытую квалификацию к TI2017
Шведский коллектив Alliance стал победителем Europe Champions Cup.
В финале шведы обыграли турецкую команду Team Entelechy со счетом 2:0 и получили слот в закрытых европейских отборочных к The International 2017.
Участники закрытой европейской квалификации:
Crescendo
Team Secret
mousesports
Danish Bears
PENTA Sports
4 protect five
Team Singularity
Alliance
Победитель открытой квалификации #1
Победитель открытой квалификации #2
Закрытые отборочные пройдут с 26 по 29 июня.
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