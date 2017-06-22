«Челси» отдаст нападающего Абрахама в аренду «Суонси»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам следующий сезон проведет на правах аренды в «Суонси», сообщает The Guardian.
По данным издания, клубы сегодня окончательно согласовали условия сделки.
В минувшем сезоне 21-летний форвард молодежной сборной Англии выступал на правах аренды за «Бристоль Сити». В 41 матче чемпионшипа он забил 23 мяча и сделал четыре голевые передачи.
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