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«Челси» отдаст нападающего Абрахама в аренду «Суонси»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам следующий сезон проведет на правах аренды в «Суонси», сообщает The Guardian.

По данным издания, клубы сегодня окончательно согласовали условия сделки.

В минувшем сезоне 21-летний форвард молодежной сборной Англии выступал на правах аренды за «Бристоль Сити». В 41 матче чемпионшипа он забил 23 мяча и сделал четыре голевые передачи.

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