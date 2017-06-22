Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать Зидан
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако»
Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока
неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.
Как сообщает Marca,
Мбаппе и Доннарумма дали устное согласие на переход в «Реал». Впрочем, решение
по их переходу будет принимать главный тренер команды Зинедин Зидан, который
будет обсуждать этот вопрос с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того,
отмечается, что переходы могут состояться не этим летом, а следующим. Контракт
Доннаруммы с «Миланом» истекает через год, контракт Мбаппе с «Монако» - через
два года.
В прошедшем сезоне 18-летний Джанлуиджи Доннарумма провел 41
матч за «Милан», пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл «на ноль». 18-летний
Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых
передачах.