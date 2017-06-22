Камерун – Австралия. Перед матчем и во время первого тайма образовалась очередь за Fan ID (видео)
Люди, у которых есть билеты на игру Кубка конфедераций Камерун - Австралия, выстроились в огромную очередь за паспортом болельщика у стадиона»Санкт-Петербург».
Находящиеся в начале очереди рассказали, что стоят в ней около 1 часа 50 минут. К 45-й минуте матча очередь, состоящая из российских и камерунских болельщиков, составляла около 200 человек.
Напомним, матч проходит в Петербурге и начался в 18:00. После первого тайма счет 1:0 в пользу Камеруна.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция