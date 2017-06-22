Камерун – Австралия. Перед матчем и во время первого тайма образовалась очередь за Fan ID (видео)

Люди, у которых есть билеты на игру Кубка конфедераций Камерун - Австралия, выстроились в огромную очередь за паспортом болельщика у стадиона»Санкт-Петербург».

Находящиеся в начале очереди рассказали, что стоят в ней около 1 часа 50 минут. К 45-й минуте матча очередь, состоящая из российских и камерунских болельщиков, составляла около 200 человек.

Напомним, матч проходит в Петербурге и начался в 18:00. После первого тайма счет 1:0 в пользу Камеруна.