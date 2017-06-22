Виталий Мутко: Хорошо, что в матче с Мексикой сборной России нужна только победа

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча Мексика - Россия на Кубке конфедераций.

- Когда тебя может устроить тот или иной результат, могут зарождаться совершенно другие планы, а когда нужна только победа – это хорошо, это здорово. Это почти как финал. Это турнир, где строится сборная. У нас впереди чемпионат мира, сейчас мы получаем огромный опыт, который поможет нам в будущем. У нас есть команда, мы это увидели в игре с Португалией. У этой команды есть характер, есть воля, есть желание.

Надо очень много работать, чтобы поднимать свое мастерство. Будем надеяться, что ребята это понимают и все сделают, чтобы нас не разочаровать, - заявил Мутко.

Напомним, 21 июня россияне уступили португальцам на «Открытие Арене» со счетом 0:1.

Теперь для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо обыграть команду Мексики в третьем туре.



