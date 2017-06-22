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«Спартак» одержал волевую победу над «Чертаново»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» обыграл «Чертаново» (2:1) в контрольном матче.

Встреча чемпиона России с московской командой второго дивизиона прошла сегодня на базе красно-белых в Тарасовке.

Счет уже на третьей минуте открыл полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский. На 66-й минуте либерийский форвард спартаковцев Силванус Нимели восстановил равенство, а вскоре его партнер Артем Самсонов забил второй мяч.

«Спартак» до 23 июня будет тренироваться в Тарасовке, а на следующий день отправится на сбор в австрийский Филлах на две недели.

Матч

Спартак - Чертаново - 2:1 (0:1)

Голы

Зиньковский 3 (0:1). Нимели 66 (1:1). Самсонов 79 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 46), Мамин, Щербаков (Леонтьев, 46), Ещенко (Кутин, 46), Боккетти (Сокол, 46), Бакаев, Тимофеев (Самсонов, 46), Фернандо (Шанбиев, 46), Мельгарехо (Нимели, 46), Самбу, Адриано (Давыдов, 46)

Чертаново: Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Горшков, Ежов, Паршиков, Витюгов, Редькович, Сарвели, Цыпченко, Зиньковский

Место и дата

22 июня 17:30, База Спартака, Онлайн-трансляция

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