«Спартак» одержал волевую победу над «Чертаново»

«Спартак» обыграл «Чертаново» (2:1) в контрольном матче.

Встреча чемпиона России с московской командой второго дивизиона прошла сегодня на базе красно-белых в Тарасовке.

Счет уже на третьей минуте открыл полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский. На 66-й минуте либерийский форвард спартаковцев Силванус Нимели восстановил равенство, а вскоре его партнер Артем Самсонов забил второй мяч.



«Спартак» до 23 июня будет тренироваться в Тарасовке, а на следующий день отправится на сбор в австрийский Филлах на две недели.