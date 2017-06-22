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Рене Адлер стал игроком «Майнца»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер подписал контракт с «Майнцем».

Голкипер заключил соглашение до 2019 года на правах свободного агента. 

В прошедшем сезоне 32-летний Адлер пропустил 38 мячей в 19 матчах бундеслиги.

С 2012 года Рене защищал цвета «Гамбурга», а до этого играл за леверкузенский «Байер».

В 2008 г. Адлер дебютировал в сборной Германии и провел за национальную команду 12 матчей.

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