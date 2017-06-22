Рене Адлер стал игроком «Майнца»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер подписал контракт с «Майнцем».
Голкипер заключил соглашение до 2019 года на правах свободного агента.
René #Adler has signed a two-year deal with #Mainz05. The former Germany goalkeeper joins from @HSV_English on a free! pic.twitter.com/60aKiqV3iZ— Mainz 05 English (@Mainz05en) 22 июня 2017 г.
В прошедшем сезоне 32-летний Адлер пропустил 38 мячей в 19 матчах бундеслиги.
С 2012 года Рене защищал цвета «Гамбурга», а до этого играл за леверкузенский «Байер».
В 2008 г. Адлер дебютировал в сборной Германии и провел за национальную команду 12 матчей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически