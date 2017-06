Рене Адлер стал игроком «Майнца»

Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер подписал контракт с «Майнцем».

Голкипер заключил соглашение до 2019 года на правах свободного агента.

René #Adler has signed a two-year deal with #Mainz05. The former Germany goalkeeper joins from @HSV_English on a free! pic.twitter.com/60aKiqV3iZ