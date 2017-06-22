Тимофей Мозгов: Обмен в «Нетс»? В НБА такое случается

Российский центровой Тимофей Мозгов прокомментировал обмен со своим участием из «Лейкерс» в «Бруклин Нетс».

Напомним, на днях «Лос-Анджелес Лейкерс» отправили Мозгова и разыгрывающего Д’Анджело Рассела в «Бруклин» в обмен на центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.

- Это НБА, здесь такое случается. И со мной подобное уже было. Пока сложно комментировать что-то по поводу моего перехода в «Бруклин». На днях я прилечу в Нью-Йорк, познакомлюсь с руководством. Тогда можно будет поговорить об этом подробнее, - рассказал Мозгов на страничке во «Вконтакте».