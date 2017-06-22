Расписание Гран-при США изменено из-за концерта Джастина Тимберлейка

В расписании Гран-при США произошли изменения. Они связаны с концертом известного поп-исполнителя Джастина Тимберлейка.

Как сообщает Autosport, финальная тренировка, как и в прошлые годы, стартует в 11:00 по местному времени, тогда как пауза между окончанием сессии и началом квалификации была увеличена с традиционных двух часов до четырех. Таким образом, квалификация пройдет с 16:00 до 17:00.

Просьба организаторов Гран-при США в FIA связана с намерением сделать так, чтобы после квалификации больше зрителей смогли остаться на концерт Джастина Тимберлейка. Таким образом, квалификация начнется не в 22:00 по Москве, как планировалось ранее, а в полночь.

Напомним, Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября.