Тимофей Мозгов: Обмен в «Нетс» стал для меня неожиданным

Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал своей переход в «Бруклин».

- Если честно, информация об обмене стала для меня неожиданностью, - рассказал Мозгов на страничке во «Вконтате». - Я к нему не готовился. Хотя, понятно, что это НБА и здесь все может происходить очень быстро. Нужно спокойно относиться к любому повороту событий. Так что - все нормально. Да и мне не привыкать - я не первый раз оказываюсь в такой ситуации. Это тоже часть работы. Пока еще ничего определенного я сказать не могу - успел лишь коротко по телефону пообщаться с генеральным менеджером Шоном Марксом и директором по скаутингу Траджанои Лэнгдоном, которого в России все хорошо помнят. Визит в Нью-Йорк у нас запланирован на выходные. Тогда же, уверен, мы все подробнее и обговорим. А пока я по-прежнему продолжаю индивидуальные тренировки в Лос-Анджелесе.