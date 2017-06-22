Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак2 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив1 : 1Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 1Видеотон
Футбол  Камерун1 : 1Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро

Источник:  Calcionapoli24.itКомментарии

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Адаму Уне, сообщает СalcioNapoli24.

По данным портала, к 20-летнему хавбэку также проявляют интерес «Рома» и «Наполи», однако петербуржцы готовы заплатить за игрока 15 млн евро - на три больше, чем итальянские клубы.

Адам Уна в сезоне-2016/17 провел 26 матчей в чемпионате Франции, вкоторых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ерохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЕрохин и Полоз перейдут в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать ЗиданВратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.«Челси» предлагает 55 миллионов евро за Бонуччи«Челси» продолжает проявлять интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» предложил «Роме» 25 миллионов евро за Маноласа без учета бонусов«Зенит» и «Рома» продолжают переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ростов» – «Видеотон». Юсупов выйдет в стартовом составе ростовчанСтал известен стартовый состав «Ростова» на товарищеский матч против венгерского «Видеотона».Илья Геркус: Вероятно, Портнягин будет играть за «Урал»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о возможном будущем нападающего Игоря Портнягина.Мак, Иванович и Джорджевич присоединились к «Зениту» на сборе в АвстрииПолузащитник Роберт Мак, защитник Бранислав Иванович и нападающий Лука Джорджевич присоединились к «Зениту» на предсезонном сборе в Австрии.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.Новичок Серии А заинтересован в аренде ЭрнаниПолузащитник «Зенита» Эрнани может провести следующий сезон на правах аренды в итальянском СПАЛе.Янузай перейдет в «Реал Сосьедад»Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.«Тосно» арендует полузащитника «Ростова»Полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин может провести следующий сезон на правах аренды в «Тосно».Спортивный директор «Ромы» проведет переговоры по трансферу Маноласа в «Зенит»Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи 22 июня прилетит в Германию, чтобы провести переговоры по трансферу защитника Костаса Маноласа в «Зенит».Он пришел выбить Кокорина из «Зенита» и забил, но Манчини проиграл ЦСКАОн пришел выбить Кокорина из «Зенита» и забил, но Манчини проиграл ЦСКААлександр Кокорин, Олег Шатов и другие зенитовцы точно не смотрели матч Россия – Португалия, потому что впервые играли за команду Манчини.Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за НеймараНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)«Зенит» переманивает форварда «Барселоны», а Черчесов грубит журналистам (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.Джузеппе Маротта: Алвес решил, что ему нужен новый опытЗащитник «Ювентуса» Даниэл Алвес, вероятнее всего, покинет команду. Об этом сообщил генеральный директор «Юве» Джузеппе Маротта.Йоан Молло: Когда ты хочешь играть в «Зените», нужно выкладываться на двести процентовПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Роберто Манчини: Пробовали играть 4-4-2, но всегда можем изменить схему, когда приедут остальные футболистыГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в матче с софийским ЦСКА (1:2).Станислав Манолев: ЦСКА не должен думать, что обыграл первую команду «Зенита»Защитник софийского ЦСКА Станислав Манолев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1).
Футбол
Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро
Футбол
«Ростов» вновь проиграл при Кучуке
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Чертаново»
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Обмен в «Нетс»? В НБА такое случается
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бордо
Бордокалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы