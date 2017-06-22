Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Адаму Уне, сообщает СalcioNapoli24.

По данным портала, к 20-летнему хавбэку также проявляют интерес «Рома» и «Наполи», однако петербуржцы готовы заплатить за игрока 15 млн евро - на три больше, чем итальянские клубы.

Адам Уна в сезоне-2016/17 провел 26 матчей в чемпионате Франции, вкоторых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.