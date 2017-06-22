Виталий Мутко: Нам нужно ориентироваться на Роналду

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о форварде мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Криштиану Роналду человек и спортсмен высочайшего уровня во всем, до мелочей. И это не только этот сюжет, их десятки. Вот он в два часа ночи после перелета выходит, видит поклонника, разворачивается, все бросает и идет давать ему автограф. Вчера сфотографировался с девочкой. Криштиану - это человек, который понимает, что он великий спортсмен, и многие люди боготворят его. Он делает свою работу на поле и вне поля. Нам нужно ориентироваться на него.

Есть такие, кто если проиграл, то уже и не подойдет к болельщику, а Роналду всегда понимает, что он лицо футбола. Такие люди как Криштиану Роналду, Лео Месси, Джанлуиджи Буффон, который приедет к нам на чемпионат мира – это особенные футболисты. Я считаю, что Криштиану Роналду просто молодец, - заявил Мутко.

Напомним, 21 июня россияне уступили португальцам на «Открытие Арене» со счетом 0:1.

Теперь для выхода в полуфинал подопечным Станислава Черчесова необходимо обыграть команду Мексики в третьем туре.



