Камерун – Австралия. На матче присутствует 35 021 зритель
Стала известна посещаемость матча Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией.
На матче в Петербурге присутствует 35 021 зритель.
Камерун – Австралия. Перед матчем и во время первого тайма образовалась очередь за Fan ID (видео)
Напомним, это вторая встреча турнира на стадионе «Санкт-Петербург». На матч-открытие между Россией и Новой Зеландией пришел 50251 зритель.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция