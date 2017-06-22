Роналду не собирается выплачивать 14,7 млн евро испанским налоговикам и будет доказывать свою невиновность

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не выплатит сумму, которую от него требуют налоговые органы Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, 31 июля Криштиану предстанет перед испанским судом. Он не намерен выплачивать 14,7 млн евро ради того, чтобы обезопасить себя от тюремного срока. Португалец решил доказать свою невиновность и уже нанял юристов для этого.

Напомним, что сейчас Криштиану находится в России в расположении сборной Португалии на Кубке конфедераций. Ранее сообщалось, что из-за проблем с налогами он может покинуть «Реал».