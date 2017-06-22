Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак2 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив1 : 1Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 1Видеотон
Футбол  Камерун1 : 1Австралия
Футбол  Германия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналду не собирается выплачивать 14,7 млн евро испанским налоговикам и будет доказывать свою невиновность

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не выплатит сумму, которую от него требуют налоговые органы Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, 31 июля Криштиану предстанет перед испанским судом. Он не намерен выплачивать 14,7 млн евро ради того, чтобы обезопасить себя от тюремного срока. Португалец решил доказать свою невиновность и уже нанял юристов для этого.

Напомним, что сейчас Криштиану находится в России в расположении сборной Португалии на Кубке конфедераций. Ранее сообщалось, что из-за проблем с налогами он может покинуть «Реал». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Нам нужно ориентироваться на РоналдуВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о форварде мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Доннарумма и Мбаппе готовы перейти в «Реал», их судьбу будет решать ЗиданВратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и форвард «Монако» Килиан Мбаппе согласились на переход в мадридский «Реал». Впрочем, пока неизвестно, станут ли они игроками действующего победителя Лиги чемпионов.Роналду выиграл все единоборства у Кудряшова и ВасинаВчера в матче второго тура Кубка конфедераций сборная России уступила Португалии – 0:1.Черчесов сфотографировался с Роналду (фото)Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.Александр Тарханов: Акинфеева не обвинишь. Выйти на такой кросс он не мог, его банально «расстреляли»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) во 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.Хамес не собирается переходить в «Челси» и хочет стать игроком «МЮ»Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес принял решение покинуть мадридский «Реал» этим летом.Янузай перейдет в «Реал Сосьедад»Испанский «Реал Сосьедад» согласовал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая.Зинедин Зидан: Продление контракта с «Реалом»? О чем вы?Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал подтверждать информацию о продлении контракта с мадридским клубом.Моуринью считает, что «МЮ» должен отказаться от Роналду и побороться за НеймараНаставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает нецелесообразным приглашение нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за игрока «Барселоны»Футбольный клуб «Зенит» нацелился на форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади, сообщает Catalunya Radio.«Тенерифе» обыграл «Хетафе» в первом матче финала плей-офф за выход в примеруПервый матч финала плей-офф за выход в испанскую примеру между «Тенерифе» и «Хетафе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тенерифе».Ди Мария заплатит штраф в два миллиона долларов за неуплату налогов в ИспанииПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария был признан виновным в неуплате налогов в Испании. Нарушения произошли в период выступлений аргентинца за мадридский «Реал».Россия уступила Португалии, Роналду готов рассчитаться по налогам, Доннарумма может остаться в «Милане». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Не видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииНе видел, не знаю, не скажу. Джикия – о поражении сборной ПортугалииЗащитник сборной России и московского «Спартака» рассказал, какого было играть против Криштиану Роналду.Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Руслан Нигматуллин: Сборной России как раз Роналду и не хватило!Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча национальной команды с Португалией (0:1).Криштиану Роналду: Трибуны на нас давили, но мы справилисьНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча с Россией, сказал, что его команде удалось справиться с давлением трибун.Роналду – лучший игрок матча Россия – ПортугалияЛучшим футболистом матча Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1) признан форвард португальцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.Роналду впервые забил гол АкинфеевуВ матче России с Португалией был забит всего один мяч, зато многое было впервые.Гол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийГол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийМатч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.
Футбол
Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 млн евро
Футбол
«Ростов» вновь проиграл при Кучуке
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Чертаново»
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Обмен в «Нетс»? В НБА такое случается
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости