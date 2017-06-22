Камерун и Австралия сыграли вничью на Кубке конфедераций
Матч второго тура группового турнира Кубка конфедераций
между сборными Камеруна и Австралии завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе камерунцев в
начале первого тайма счет открыл Андре Замбо Ангуисса, который перебросил
вратаря соперников и отправил мяч в ворота. Австралийцы отыгрались благодаря
голу с пенальти Марка Миллигана.
Обе команды имеют в активе по одному очку и делят
третье-четвертое мета в группе В. Сегодня состоится второй матч в этой группе
между сборными Германии и Чили.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Кубок конфедераций
Санкт-Петербург (Россия)
Группа В
2-й тур
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция