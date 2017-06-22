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Камерун и Австралия сыграли вничью на Кубке конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе камерунцев  в начале первого тайма счет открыл Андре Замбо Ангуисса, который перебросил вратаря соперников и отправил мяч в ворота. Австралийцы отыгрались благодаря голу с пенальти Марка Миллигана.

Обе команды имеют в активе по одному очку и делят третье-четвертое мета в группе В. Сегодня состоится второй матч в этой группе между сборными Германии и Чили.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок конфедераций

Санкт-Петербург (Россия)

Группа В

2-й тур

Матч

Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)

Голы

Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).

Состав

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар

Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки

Предупреждения:

Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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