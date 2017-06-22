Камерун и Австралия сыграли вничью на Кубке конфедераций

Матч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе камерунцев в начале первого тайма счет открыл Андре Замбо Ангуисса, который перебросил вратаря соперников и отправил мяч в ворота. Австралийцы отыгрались благодаря голу с пенальти Марка Миллигана.

Обе команды имеют в активе по одному очку и делят третье-четвертое мета в группе В. Сегодня состоится второй матч в этой группе между сборными Германии и Чили.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Кубок конфедераций

Санкт-Петербург (Россия)

Группа В

2-й тур