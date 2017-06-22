Тренер сборной Австралии: Мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого
Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).
– Мы контролировали ход игры, особенно последние минуты, но нам немного не хватило хладнокровия в концовке встречи. Надо отдать должное игрокам, они работали на пределе своих возможностей.
– Это не тот результат, который вы хотели.
– Мы выложились насколько смогли. К сожалению, мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого. По большому счету мы диктовали игру. Но команда по ходу игры не сдается, а это важно. С немцами ход встречи был похожий: мы плохо начали, но смогли переместить игру на чужую половину поля, – передает слова Постекоглу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.
Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция