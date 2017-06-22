Тренер сборной Австралии: Мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).

– Мы контролировали ход игры, особенно последние минуты, но нам немного не хватило хладнокровия в концовке встречи. Надо отдать должное игрокам, они работали на пределе своих возможностей.

– Это не тот результат, который вы хотели.

– Мы выложились насколько смогли. К сожалению, мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорого. По большому счету мы диктовали игру. Но команда по ходу игры не сдается, а это важно. С немцами ход встречи был похожий: мы плохо начали, но смогли переместить игру на чужую половину поля, – передает слова Постекоглу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.