Тренер сборной Камеруна: Россиянам нравится, как мы играем и боремся на Кубке конфедераций
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).
- До матча я говорил, что Австралия – сильный соперник. Все подтвердилось, а мои парни провели отличный матч. Но мы забили лишь раз, если бы сделали это еще несколько раз, вопрос о победителе матча не стоял.
- Публика очень поддерживала камерунцев: вас это удивило?
- Уже в матче против Чили россияне поддерживали нас. Им нравится то, как мы играем и боремся. Мы играли в хороший футбол, поэтому россияне выбрали нас, - передает слова Броос корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.
Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция