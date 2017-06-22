Тренер сборной Камеруна: Россиянам нравится, как мы играем и боремся на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).

- До матча я говорил, что Австралия – сильный соперник. Все подтвердилось, а мои парни провели отличный матч. Но мы забили лишь раз, если бы сделали это еще несколько раз, вопрос о победителе матча не стоял.

- Публика очень поддерживала камерунцев: вас это удивило?

- Уже в матче против Чили россияне поддерживали нас. Им нравится то, как мы играем и боремся. Мы играли в хороший футбол, поэтому россияне выбрали нас, - передает слова Броос корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.