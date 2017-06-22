Германия – Чили. Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче Кубка
конфедераций между сборными Германии и Чили.
Германия: Тер Штеген, Мустафи, Хектор, Гинтер, Дракслер,
Горетцка, Штиндль, Джан, Зюле, Киммих, Руди.
Чили: Эррера, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас,
Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.
Матч начнется в 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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