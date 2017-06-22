Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в
Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
В матче второго круга Медведев обыграл австралийца
Танаси Коккинакиса со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.
За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с
болгарином Григором
Димитровым.
Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Второй круг
Даниил Медведев (Россия) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:2, 6:2.
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