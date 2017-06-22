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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

В матче второго круга Медведев обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с болгарином Григором Димитровым.

Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Второй круг

Даниил Медведев (Россия) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:2, 6:2.

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