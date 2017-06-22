Андре Замбо-Ангисса: В матче против Германии сделаем все для победы

Защитник сборной Камеруна Андре Замбо-Ангисса поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).

- Сложно подробно описывать этот матч. У нас было много хороших моментов, которые мы не смогли реализовать. Но при этом мы и много ошибались.

- Вспомните ваш гол.

- Я увидел, что вратарь вышел далековато, сделал рывок и перекинул его. Вот и все.

- Вы разочарованы этим результатом?

- Конечно. Мы должны были победить в этой игре. Но еще не все кончено, ведь у нас есть матч против сборной Германии. В нем мы сделаем все для победы.

- Вы ожидали, что местные болельщики будут поддерживать вашу команду?

- Я очень рад этому. Весь турнир публика принимала нас очень тепло. Я чувствовал себя как дома. Спасибо всем огромное, для нас это было приятно, - передает слова Замбо-Ангиссы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.

Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.