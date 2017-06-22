Андре Замбо-Ангисса: В матче против Германии сделаем все для победы
Защитник сборной Камеруна Андре Замбо-Ангисса поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).
- Сложно подробно описывать этот матч. У нас было много хороших моментов, которые мы не смогли реализовать. Но при этом мы и много ошибались.
- Вспомните ваш гол.
- Я увидел, что вратарь вышел далековато, сделал рывок и перекинул его. Вот и все.
- Вы разочарованы этим результатом?
- Конечно. Мы должны были победить в этой игре. Но еще не все кончено, ведь у нас есть матч против сборной Германии. В нем мы сделаем все для победы.
- Вы ожидали, что местные болельщики будут поддерживать вашу команду?
- Я очень рад этому. Весь турнир публика принимала нас очень тепло. Я чувствовал себя как дома. Спасибо всем огромное, для нас это было приятно, - передает слова Замбо-Ангиссы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Самый ненужный матч Кубка конфедераций стал уникальным для арены в Петербурге
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Камеруном и Австралией закончился со счетом 1:1. В первом матче камерунцы проиграли чилийцам (0:2), а австралийцы - сборной Германии (2:3), обе команды имеют по одному очку.
Следующий матч Камерун проведет против Германии 25 июня, Австралия в этот же день встретится с Чили. Оба матча начнутся в 18:00.
Матч
Камерун - Австралия - 1:1 (1:0)
Голы
Ангуисса 45 (1:0). Миллиган 60 (1:1 - пен.).
Состав
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Фай, Муканджо (Экамби, 77), Ангуисса, Сиани, Джум, Бассогог, Абубакар
Австралия: Райан, Дегенек, Райт, Сэйнсбери, Герсбах, Муй, Миллиган, Рогич (Ирвин, 80), Юрич (Кэйхилл, 71), Круз (Троизи, 66), Леки
Предупреждения:
Сиани, 88; Мабука, 90 - Райт, 81
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
22 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция