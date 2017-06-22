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Замбо Ангуисса – лучший игрок матча Камерун – Австралия

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Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Камерун – Австралия (1:1) стал полузащитник камерунцев Андре Замбо Ангуисса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

 

 

Напомним, что именно Андре забил единственный мяч камерунцев в этой игре. Обе команды имеют в активе по одному очку и делят третье-четвертое мета в группе В. Сегодня состоится второй матч в этой группе между сборными Германии и Чили.


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