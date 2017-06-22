Замбо Ангуисса – лучший игрок матча Камерун – Австралия
Лучшим игроком матча Кубка конфедераций Камерун – Австралия (1:1) стал полузащитник камерунцев Андре Замбо Ангуисса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Андре Замбо-Ангисса - лучший игрок матча Bud Alcohol Free! Поздравляем! #CMRAUS #BUDAFMOTM pic.twitter.com/GKtp158RZp— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 22 июня 2017 г.
Напомним, что именно
Андре забил единственный мяч камерунцев в этой игре. Обе команды имеют в
активе по одному очку и делят третье-четвертое мета в группе В. Сегодня
состоится второй матч в этой группе между сборными Германии и Чили.
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